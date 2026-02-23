Slušaj vest

Bivši prvi vicepremijer Severne MakedonijeArtan Grubi (48), koji je bio u bekstvu, uhapšen je danas na graničnom prelazu Blace sa Kosovom i Metohijom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije saopštilo je da je za njim raspisana međunarodna poternica.

Bivši vicepremijer i visoki funkcioner albanske opozicione partije DUI Artan Grubi (48) je tražen po međunarodnoj poternici nakon što je napustio zemlju u decembru 2024. godine, nakon pokretanja istrage o proneveri 8,2 miliona evra iz Državne lutrije.

Tužilaštvo je tada zatražilo pritvor za Grubija zbog počinjenog krivičnog dela pronevere u službenom položaju iz člana 354 Krivičnog zakonika.