Za Artanom Grubijem raspisana je međunarodna poternica, a tražen je zbog pronevere 8,2 miliona evra iz Državne lutrije
HAPŠENJE BIVŠEG VICEPREMIEJRA MAKEDONIJE! Uhvaćen na graničnom prelazu Blace!
Bivši prvi vicepremijer Severne MakedonijeArtan Grubi (48), koji je bio u bekstvu, uhapšen je danas na graničnom prelazu Blace sa Kosovom i Metohijom.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije saopštilo je da je za njim raspisana međunarodna poternica.
Bivši vicepremijer i visoki funkcioner albanske opozicione partije DUI Artan Grubi (48) je tražen po međunarodnoj poternici nakon što je napustio zemlju u decembru 2024. godine, nakon pokretanja istrage o proneveri 8,2 miliona evra iz Državne lutrije.
Tužilaštvo je tada zatražilo pritvor za Grubija zbog počinjenog krivičnog dela pronevere u službenom položaju iz člana 354 Krivičnog zakonika.
(Kurir.rs/Beta)
