Funkcioner opozicionog Socijademokratskog saveza Makedonije (SDSM) Jon Frčkoski izjavio je sinoć da je povratak bivšeg prvog vicepremijera Severne Makedonije Artana Grubija, koji je bio u bekstvu, dogovor vladajuće VMRO-DPMNE i albanske opozicione partije DUI.

Artan Grubi Foto: Društvene Mreže

- Da se ​​podsetimo, Artan Grubi je napustio Makedoniju kao i svaki drugi građanin koji napušta zemlju na turističkom putovanju. Kamere na graničnom prelazu u to vreme nisu radile, a danas, uz neku pompu kao na svadbi, dočekali su ga u šest ujutru i to su ispratili mediji bliski vlasti - rekao je Frčkoski u debatnoj emisiji na Televiziji Kanal 5.

Član Izvršnog odbora najveće makedonske opozicione partije je istakao da je "hapšenje" Grubija i deo pažljivo konstruisane nametnute retorike koalicione vlade Severne Makedonije koja time defokusira javnost od tema koje želi da sakrije.

- Ovo je deo mantre VMRO-a i poput ćebeta pokriva mnoge teme koje je izbegavala tokom celog ovog perioda, kao što su nepovećanje minimalne zarade, skandal sa pet tona marihuane koji još uvek nema rezrešnicu, čudotvorni tenderi, kriminali koje SDSM objavljuje. Dakle, sve što će uslediti biće kamuflaža kojom će pokušati da to prikriju, i kroz slučaj sa Artanom - rekao je Frčkoski.

Bivši prvi vicepremijer Severne Makedonije i visoki funkcioner albanske opozicione partije DUI Artan Grubi, koji je bio u bekstvu 14 meseci, uhapšen je jutros na graničnom prelazu "Blace" (Kosovo i Metohija).

Grubi (48) je tražen po međunarodnoj poternici nakon što je napustio zemlju u decembru 2024. godine, nakon pokretanja istrage o proneveri 8,2 miliona evra iz Državne lutrije Severne Makedonije.