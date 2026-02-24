Slušaj vest

Policija Severne Makedonije saopštila je danas da je uhapsila državljanina Turske zbog krijumčarenja šest migranata iz Egipta i Alžira.

Kako se navodi u saopštenju, sinoć oko 21.30 na benzinskoj pumpi na autoputu Skoplje-Kumanovo, policajci su uhapsili O. K. (33) iz Turske, jer je u vozilu marke "škoda", sa tzv. kosovskim registarskim tablicama prevozio šest migranata - troje iz Egipta i troje iz Alžira.

Foto: Shutterstock

"Prethodno, na naplatnoj rampi 'Romanovce', nije se zaustavio na znak koji su dali policajci, ali je nakon preduzetih mera vozilo pronađeno. Turski državljanin je lišen slobode i nakon dokumentovanja slučaja, protiv njega će biti podneta odgovarajuća krivična prijava", piše u saopštenju policije Severne Makedonije.