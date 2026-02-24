Slušaj vest

Telo balkanskog risa pronađeno je danas na putu Resen–Ohrid, nakon dojave Udruženja lovaca "Prespa-Resen". Nadležne institucije izašle su na teren i konstatovale slučaj.

U toku je koordinisana akcija sa Ministarstvom za životnu sredinu i prostorno planiranje, Državnim inspektoratom za životnu sredinu, Agencijom za hranu i veterinarstvo i Makedonskim ekološkim društvom. Biće uzeti uzorci za analizu, a uginula životinja biće prevezena na Fakultet za veterinarsku medicinu pri UKIM-u u Skoplju, gde će se izvršiti obdukcija radi utvrđivanja uzroka smrti.

Iz Makedonskog ekološkog društva navode da je reč o ozbiljnom udaru na opstanak vrste.

"Svaki izgubljeni ris јe nenadoknadiv gubitak za populaciјu, s obzirom na to da јe u divljini ostalo samo oko 50 јedinki. Ovaј slučaј јoš јednom ističe potrebu za hitnim merama za smanjenje pretnji, posebno od saobraćaјa i fragmentaciјe staništa", ističe Društvo