HITNA OPERACIJA UNUKE ZA 10.000 EVRA! Prevara koja je šokirala Bitolj!
U policijsku stanicu Bitolj juče je 83-godišnjak prijavio je da ga je osoba prevarila za sumu od 10.000 evra.
Prema prijavi, to lice mu se javilo, predstavilo se kao lekar i reklo mu da je njegova unuka pala niz stepenice, zadobila teške telesne povrede i da je potrebna hitna operacija koju treba platiti.
Kako je prijavljeno, on je dao novac osobi koja je došla pred njegova vrata, a nakon što se kasnije čuo sa sinom, shvatio je da je prevaren.
Policija Severne Makedonije je saopštila da se preduzimaju mere za rasvetljavanje slučaja.
