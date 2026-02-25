Slušaj vest

U policijsku stanicu Bitolj juče je 83-godišnjak prijavio je da ga je osoba prevarila za sumu od 10.000 evra.

Prema prijavi, to lice mu se javilo, predstavilo se kao lekar i reklo mu da je njegova unuka pala niz stepenice, zadobila teške telesne povrede i da je potrebna hitna operacija koju treba platiti.

Kako je prijavljeno, on je dao novac osobi koja je došla pred njegova vrata, a nakon što se kasnije čuo sa sinom, shvatio je da je prevaren.