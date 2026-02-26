Slušaj vest

Generalni sekretar NATO Mark Rute boraviće u utorak, 3. marta, u zvaničnoj poseti Skoplju, najavio je danas Kabinet predsednice Severne Makedonije. Prema najavi, generalnog sekretara NATO Marka Rutea dočekaće predsednica Gordana Siljanovska-Davkova.

Planirano je da se sastane sa premijerom Hristijanom Mickovskim i predsednikom parlamenta Afrimom Gašijem, a kako je prenela državna agencija MIA, Rute će prisustvovati i pokaznoj vežbi Armije Republike Severne Makedonije (ARSM).

Ruteu je ovo prva poseta Skoplju kao generalnom sekretaru NATO, a u Severnoj Makedoniji je bio u novembru 2021. godine kao premijer Holandije.

Njegov prethodnik na mestu generanog sekretara NATO Jens Stoltenberg bio je u poseti Severnoj Makedoniji 2023. godine.

Beta

