PRETHODNI PUT JE BIO KAO PREMIJER HOLANDIJE

Generalni sekretar NATO Mark Rute boraviće u utorak, 3. marta, u zvaničnoj poseti Skoplju, najavio je danas Kabinet predsednice Severne Makedonije. Prema najavi, generalnog sekretara NATO Marka Rutea dočekaće predsednica Gordana Siljanovska-Davkova.

Planirano je da se sastane sa premijerom Hristijanom Mickovskim i predsednikom parlamenta Afrimom Gašijem, a kako je prenela državna agencija MIA, Rute će prisustvovati i pokaznoj vežbi Armije Republike Severne Makedonije (ARSM).

Ruteu je ovo prva poseta Skoplju kao generalnom sekretaru NATO, a u Severnoj Makedoniji je bio u novembru 2021. godine kao premijer Holandije.

Njegov prethodnik na mestu generanog sekretara NATO Jens Stoltenberg bio je u poseti Severnoj Makedoniji 2023. godine.