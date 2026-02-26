tragedija koja je potresla ceo region

tragedija koja je potresla ceo region

Slušaj vest

Savet za ocenu optužnog akta Osnovnog krivičnog suda Skoplje odobrio je danas optužnicu Tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju Severne Makedonije protiv 13 policajca u vezi sa smrtonosnim požarom u diskoteci u Kočanima.

- Optužni akt protiv 13 policijskih službenika koji se terete da su počinili krivično delo "teška dela protiv opšte sigurnosti", povezana sa požarom koji se 16. marta 2025. desio u objektu "Puls" u Kočanima odobrava se u celosti - navodi se u saopštenju najvećeg suda u Severnoj Makedoniji.

1/12 Vidi galeriju Tragedija u Kočanima Foto: Printscreen Netflix, screenshot FB/Radio Kocani, Marko Karović

U sudnici zatvora "Idrizovo" u Skoplju 19. novembar 2025. počelo je suđenje za požar u diskoteci "Puls" u kojem skopsko tužilaštvo tereti 35 fizičkih i tri pravna lica za teška dela protiv opšte sigurnosti.

Na optuženičkoj klupi su vlasnici diskoteke "Puls", menadžeri, inspektori, bivši gradonačelnici, bivši ministri ekonomije, čuvari i državni službenici.

1/10 Vidi galeriju Fotografije požara u diskoteci "Puls" u Kočanima Foto: screenshot FB/Radio Kocani

U požaru u diskoteci "Puls" u Kočanima, 100 kilometara istočno od Skoplja, život su izgubile 63 osobe, a povređeno više od 200, uglavnom mladih ljudi.

Požar se desio nedelju 16. marta u 2.30, zbog upotrebe pirotehike na koncertu grupe DNK, a, prema istrazi, diskoteka "Puls" je radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde bezbednosti.