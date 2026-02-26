DONETA ODLUKA: Odobrena optužnica protiv 13 policajaca povezanih sa požarom u diskoteci "Puls" u Kočanima u kojoj je poginulo 63 ljudi, a više od 200 povređeno!
Savet za ocenu optužnog akta Osnovnog krivičnog suda Skoplje odobrio je danas optužnicu Tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju Severne Makedonije protiv 13 policajca u vezi sa smrtonosnim požarom u diskoteci u Kočanima.
- Optužni akt protiv 13 policijskih službenika koji se terete da su počinili krivično delo "teška dela protiv opšte sigurnosti", povezana sa požarom koji se 16. marta 2025. desio u objektu "Puls" u Kočanima odobrava se u celosti - navodi se u saopštenju najvećeg suda u Severnoj Makedoniji.
U sudnici zatvora "Idrizovo" u Skoplju 19. novembar 2025. počelo je suđenje za požar u diskoteci "Puls" u kojem skopsko tužilaštvo tereti 35 fizičkih i tri pravna lica za teška dela protiv opšte sigurnosti.
Na optuženičkoj klupi su vlasnici diskoteke "Puls", menadžeri, inspektori, bivši gradonačelnici, bivši ministri ekonomije, čuvari i državni službenici.
U požaru u diskoteci "Puls" u Kočanima, 100 kilometara istočno od Skoplja, život su izgubile 63 osobe, a povređeno više od 200, uglavnom mladih ljudi.
Požar se desio nedelju 16. marta u 2.30, zbog upotrebe pirotehike na koncertu grupe DNK, a, prema istrazi, diskoteka "Puls" je radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde bezbednosti.
