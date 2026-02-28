Slušaj vest

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski objavio je da je sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom razgovarao o zajedničkim izazovima sa kojima se suočavaju region i Evropa.

"Danas sam se sastao sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom, sa kojim sam razgovarao o unapređenju bilateralne saradnje, ekonomskim izgledima i zajedničkim izazovima sa kojima se suočavaju region i Evropa", napisao je Mickoski na Fejsbuku.

Istakao je da je sastanak održan u konstruktivnoj i prijateljskoj atmosferi, tokom koje su potvrdili zajedničku posvećenost produbljivanju partnerstva, jačanju institucionalnog dijaloga i negovanju stabilnosti i prosperiteta.

"Ostajemo posvećeni izgradnji snažnih i održivih odnosa, zasnovanih na međusobnom poverenju, poštovanju i zajedničkim evropskim vrednostima", naposao je Mickoski.