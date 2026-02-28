SASTALI SE MICKOSKI I BRUNER: Razgovali o zajedničkim izazovima sa kojima se suočavaju region i Evropa
Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski objavio je da je sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom razgovarao o zajedničkim izazovima sa kojima se suočavaju region i Evropa.
"Danas sam se sastao sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom, sa kojim sam razgovarao o unapređenju bilateralne saradnje, ekonomskim izgledima i zajedničkim izazovima sa kojima se suočavaju region i Evropa", napisao je Mickoski na Fejsbuku.
Istakao je da je sastanak održan u konstruktivnoj i prijateljskoj atmosferi, tokom koje su potvrdili zajedničku posvećenost produbljivanju partnerstva, jačanju institucionalnog dijaloga i negovanju stabilnosti i prosperiteta.
"Ostajemo posvećeni izgradnji snažnih i održivih odnosa, zasnovanih na međusobnom poverenju, poštovanju i zajedničkim evropskim vrednostima", naposao je Mickoski.
Bruner se u Skoplju sreo i sa prvim zamenikom premijera Severne Makedonije i ministrom za evropska pitanja Bekimom Salijem, ministrom spoljnih poslova i spoljne ekonomije Timčom Mucunski i ministrom unutrašnih poslova Pančetom Toškovskim.