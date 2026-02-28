Slušaj vest

Evakuaciju iz Izraela do sada je zatražilo 11 makedonskih državljana, saopštilo je danas popodne Ministarstvo spoljnih poslova Severne Makedonije.Kako su preneli lokalni mediji, u tom ministarstvu formiran je krizni štab koji kontinuirano prati situaciju sa dešavanjima na Bliskom istoku nakon napada koje su sjedinjene Američke Države i Izrael izvršili na Iran i odgovora Teherana na američke mete u zemljama regiona.

Ranije danas je Ministarstvo spoljnih poslova Severne Makedonije apelovalo na makedondske državljane koji se nalaze u Izraelu da "pažljivo prate zvanične nacionalne portale za vanredne situacije i da postupaju u skladu sa uputstvima nadležnih institucija".

Isti pozov je tri sata posle upućen i makedonskim državljanima koji se nalaze na teritoriji Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta i Bahreina.

Podsetimo, izraelske snage su pokrenule "preventivni napad" na Iran, dok je širom zemlje proglašeno vanredno stanje, a u zemlji je proglašeno vanredno stanje. Američka vojska je takođe pokrenula veliku vojnu operaciju i udare.

Vlada Izraela je proglasila vanredno stanje zbog očekivanja iranske odmazde dronovima i balističkim raketama. Jedan izraelski izvor rekao je za CNN da je napad koordinisan sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Napad dolazi nakon što je predsednik SAD Donald Tramp nedeljama pretio udarima na Iran zbog njegovog nuklearnog programa, kao i zbog unutrašnje represije u kojoj su, prema navodima, hiljade demonstranata izgubile život.

Iran je odmah pokrenuo akciju odmazde i lansirao rakete ka Izraelu. Iranski zvaničnici su ranije upozoravali da bi američke trupe u regionu mogle biti meta ukoliko zemlja bude napadnuta.

U odmazdi Irana, pogođeno je više američkih vojnih baza u regionu - Kuvajt, Katar, Bahrein, Rijad..

