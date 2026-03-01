KAKO JE VOZIO?! Uhvaćen za volanom sa 3,08 promila alkohola u krvi - policajci kod Kumanova u šoku
Na lokalnom putu kod Kumanova uhapšen je 64-godišnjak koji je vozio automobil sa 3,08 promila alkohola u krvi, saopštila je policija Severne Makedonije.
Kako se navodi u saopštrenju, na lokalnom putu Kumanovo - selo Rečica policajci Mobilne jedinice za bezbednost drumskog saobraćaja pri Sektoru za saobraćajne poslove su u 15.30 lišili slobode B. C. (64) iz Kumanova.
"Prilikom kontrole saobraćaja policijski službenici su zaustavili putničko vozilo marke 'folksvagen polo', kumanovskih registarskih tablica, kojim je upravljao B. C. Nakon alkotesta utvrđeno je da je vozač bio pod dejstvom alkohola, odnosno da je upravljao motornim vozilom sa 3,08 promila alkohola u krvi", navodi se u saopštenju.
Dodaje se da je B.C. uhapšen i zadržan u policijskoj stanici i da će nakon dokumentovanja slučaja biti podneta odgovarajuća krivična prijava.