RUTE U POSETI SEVERNOJ MAKEDONIJI: Biće dočekan uz NAJVIŠE vojne i državne počasti! Prisustvovaće veoma važnom događaju za NATO alijansu!
Generalni sekretar NATO Mark Rute boraviće danas u zvaničnoj poseti Severnoj Makedoniji. Kako je najavio kabinet predsednice Severne Makedonije Gordane Siljanovske Davkove, Rute će biti dočekan uz najviše državne i vojne počasti na ceremoniji u Vili "Vodno", nakon čega slede "tet-a-tet" susret i plenarni sastanak makedonske i NATO delegacije.
Posle sastanka predsednica Severne Makedonije Gordane Siljanovska Davkova i generalni sekretar NATO Mark Rute će imati zajedničku konferenciju za novinare.
Planirano je da se Rute sastane i sa premijerom Severne Makedonije Hristijanom Mickoskimi predsednikom parlamenta Afrimom Gašijem, kao i da poseti Armiju Republike Severne Makedonije (ARSM) u kasarni "Ilinden" u Skoplju.
Prema programu, tokom posete kasarni predviđeno je obraćanje generalnog sekretara NATO, nakon čega sledi prezentacija Lake pešadijske bataljonske grupe i obilazak dela opreme koja se nalazi u sastavu te jedinice.
Tom događaju će prisustvovati ministar odbrane Severne Makedonije Vlado Misajlovski, načelnik Generalštaba general-major Saško Lafčiski, generali ARSM i predstavnici ministarstva odbrane.
Zbog dolaska Rutea Jedinica za bezbednost saobraćaja ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije, kako je najavljeno, "preduzeće mere za uspostavljanje posebnog režima saobraćaja u centralnom gradskom području grada Skoplja".
Ruteu je ovo prva poseta Skoplju kao generalnom sekretaru NATO, a u Severnoj Makedoniji je bio u novembru 2021. godine kao premijer Holandije.
Njegov prethodnik na mestu generanog sekretara NATO Jens Stoltenberg je posetio Severnu Makedooniju 2023. godine.
