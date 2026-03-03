Slušaj vest

Ukupno 473 makedonskih građana kontaktiralo je ambasade u Tel Avivu,Dohi i Abu Dabiju od početka sukoba na Bliskom istoku do danas, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Severne Makedonije.

Prema Ministarstvu, iz Izraela se javilo 19 makedonskih državljana, 106 iz Katara, dok se diplomatsko-konzularnom predstavništvu u Abu Dabiju obratilo 348 građana, uključujći i 18 osoba iz Kuvajta i 12 iz Bahreina.

Prema informacijama dobijenim od nadležnih organa, evakuacija kopnenim putem se još uvek ne preporučuje građanima koji se nalaze u Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a evakuacija će početi čim se ukaže prva bezbedna prilika.

"Što se tiče makedonskih državljana koji se nalaze u Tel Avivu, aktivno se razmatraju moguće alternative za njihovu bezbednu evakuaciju iz Izraela", piše u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Severne Makedonije, koje su preneli lokalni mediji.

