Slušaj vest

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski razgovarao je sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom u Skoplju o bezbednosnim izazovima i o ulozi Alijanse u očuvanju stabilnosti i mira.

"Danas sam se sastao sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom. U duhu savezništva i zajedničkih vrednosti, razgovarali smo o aktuelnim bezbednosnim izazovima, ulozi Alijanse u očuvanju stabilnosti i mira, kao i o doprinosu naše zemlje kolektivnoj odbrani", napisao je Mickoski na Fejsbuku.

Istakao je da je potvrdio čvrstu posvećenost Severne Makedonije daljem jačanju saradnje sa NATO-om i aktivnom doprinosu regionalnoj i globalnoj bezbednosti.

"Sastanak je potvrda snažnog partnerstva i međusobnog poverenja, kao i naše odlučnosti da nastavimo da delujemo kao kredibilan i odgovoran saveznik u okviru NATO", istakao je Mickoski.

Ne propustiteSeverna MakedonijaRUTE U POSETI SEVERNOJ MAKEDONIJI: Biće dočekan uz NAJVIŠE vojne i državne počasti! Prisustvovaće veoma važnom događaju za NATO alijansu!
Ursula Fon Der Lajen Mark Rute (11).jpg
Severna MakedonijaSASTALI SE MICKOSKI I BRUNER: Razgovali o zajedničkim izazovima sa kojima se suočavaju region i Evropa
Screenshot 2026-02-27 194422.jpg
Severna MakedonijaVLASTI U SKOPLJU NEGIRALE DA JE MICKOSKI KORISTIO VLADIN AVION PRIVATNO: Porodica premijera nije išla sa njim u Split!
xxx EPA Georgi Licovski.jpg
Severna MakedonijaVLADA MICKOSKOG DONELA ODLUKU: Odustajemo od kupovine novog vladinog aviona zbog kritika opozicije
Screenshot 2026-02-18 153034.jpg