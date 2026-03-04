MICKOSKI SA RUTEOM: Razgovor o bezbednosnim izazovima i ulozi Alijanse u očuvanju stabilnosti
Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski razgovarao je sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom u Skoplju o bezbednosnim izazovima i o ulozi Alijanse u očuvanju stabilnosti i mira.
"Danas sam se sastao sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom. U duhu savezništva i zajedničkih vrednosti, razgovarali smo o aktuelnim bezbednosnim izazovima, ulozi Alijanse u očuvanju stabilnosti i mira, kao i o doprinosu naše zemlje kolektivnoj odbrani", napisao je Mickoski na Fejsbuku.
Istakao je da je potvrdio čvrstu posvećenost Severne Makedonije daljem jačanju saradnje sa NATO-om i aktivnom doprinosu regionalnoj i globalnoj bezbednosti.
"Sastanak je potvrda snažnog partnerstva i međusobnog poverenja, kao i naše odlučnosti da nastavimo da delujemo kao kredibilan i odgovoran saveznik u okviru NATO", istakao je Mickoski.