Policija je u Skoplju uhapsila muškarca osumnjičenog da je pucao na suprugu i maltretirao tri njihove kćerke, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Kako se navodi u saopštenju, 40 minuta posle ponoći u petak na području opštine Kisela Voda, policajci policijske uprave "Skoplje" uhapsili su B. S. (55) iz Skoplja zbog sumnje da je pucao na svoju 48-godišnju suprugu, pretio njihovim trima kćerkama od 26, 24 i 18 godina i fizički napao 24-godišnju ćerku.

"Prema prijavljenom, on je 1. marta ove godine, nakon svađe u kući, ispalio metak iz pištolja koji je završio u prozoru, nakon čega je otišao do svojih 24-godišnje i 18-godišnje ćerke, pretio im i fizički napao 24-godišnju kćerku. Nasilno ponašanje ponovio sinoć oko 22.30, ponovo preteći svojoj ženi pištoljem, ali su ga ćerke sprečile da ga upotrebi", navela je policija.

Dodaje se da je osumnjičeni B. S. je zadržan u policijskoj stanici i da će, nakon što će slučaj u potpunosti biti dokumentovan, protiv njega biti podneta odgovarajuća prijava.