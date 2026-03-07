Slušaj vest

Policija je u Skopljuuhapsila 25-godšnjaka zbog sumnje da je silovao i držao zatvorenu 22-godišnjakinju koju je tek upoznao, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Kako se navodi, policajci Policijske uprave "Skoplje" su 5. marta popodne na području skopske opštine Gazi Baba uhapsili E.A. (25) po prijavi da je 23. februara u svom domu "fizički napao i obljubio 22-godišnju ženu koju je prethodno upoznao, a koja je došla iz Nemačke".

- Tokom perioda dok je bila u njegovom domu, nije joj dozvolio da sama izlazi i uzeo joj je mobilni telefon, ali je 4. marta devojka uspela da pozove majku, koja je alarmirala policiju, koja je stigla na naznačenu adresu i postupila po proceni rizika - piše u policijskom saopštenju.

Ističe se da je o tom slučaju obavešten javni tužilac i da će, nakon potpunog dokumentovanja slučaja, protiv 25-godišnjaka iz Skoplja biti podneta odgovarajuća krivična prijava po brzom postupku.