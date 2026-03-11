Slušaj vest

Premijer Severne Makdonije Hristijan Mickoski izjavio je danas da će problem boravka makedonskih drumskih prevoznika u Šengen zoni najverovatnije biti rešen godišnjim vizama sa višestrukim ulascima i izlascima.

Mickoski je novinarima rekao da njegova vlada o tome već razgovara s nekoliko država EU i članica Šengen zone.

Napomenuo je da problem imaju ne samo međunarodni prevoznici robe, već i prevoznici putnika.

