PROBLEM DRUMSKIH PREVOZNIKA U ŠENGENU BIĆE REŠEN: Mickoski otkrio kako će izgledati rešenje
Premijer Severne Makdonije Hristijan Mickoski izjavio je danas da će problem boravka makedonskih drumskih prevoznika u Šengen zoni najverovatnije biti rešen godišnjim vizama sa višestrukim ulascima i izlascima.
Mickoski je novinarima rekao da njegova vlada o tome već razgovara s nekoliko država EU i članica Šengen zone.
Napomenuo je da problem imaju ne samo međunarodni prevoznici robe, već i prevoznici putnika.
