Gupa grupa od 151 putnika, od kojih 109 makedonskih državljana, stigla je trećim evakuacionim letom sa Bliskog istoka u organizaciji Ministarstva spoljnh poslova Severne Makedonije.

Kako je saopštilo to Ministarstvo, avionom, koji je kasno sinoć sleteo na aerodrom u Prištini, uspešno su iz Katara, Kuvajta, Saudijske Arabije i Bahreina evakuisani makedonski, kao i državljani nekoliko drugih zemalja

Ti putnici su, navodi se, prethodno organizovanim prevozom prebačeni do Rijada, odakle su bezbedno napustili region specijalnim letom.

Prethodno je stigao 301 putnik iz UAE

"Evakuacija je sprovedena na osnovu prethodno utvrđenog plana i u koordinaciji sa nadležnim institucijama. Bezbednost makedonskih državljana ostaje naš najveći prioritet. Ministarstvo spoljnih poslova i spoljne trgovine ostaje na raspolaganju svim našim građanima kojima je potrebna podrška u pogođenim regionima", piše u saopštenju.

Prethodno je sa dva čarter leta u Skoplje stigao ukupno 301 putnik iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, među kojima je bilo 267 državljana Severne Makedonije, kao i osam državljana Srbije.