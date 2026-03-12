Slušaj vest

U Sobranju Severne Makedonije danas je održana komemorativna sednica povodom godišnjice požara u Kočanima u kojem su poginule 63 osobe.

Na sednici su, pored poslanika, bili predsednica i premijer Severne Makedonije, Gordana Siljanovska Davkova, Hristijan Mickoski, i porodice žrtava požara u diskoteci "Puls".

Komemoracija je počela minutom ćutanja.

Potom je predsednika parlamenta Afrim Gaširekao da "tragedije nikada ne bi trebalo da budu polje razdora, već trenuci solidarnosti, čovečnosti i zajedništva".

Pozvao je sve pravosudne institucije da profesionalno obavljaju svoj posao i da se u ovom slučaju tačno pozabave greškama i odgovornima za tragediju.

- To je jedini način da se ublaži bol onih koji su izgubili svoje voljene, ali i lekcija da je sprovođenje zakona baveza od koje niko nije amnestiran. Samo pravda i istina mogu doneti malo mira porodicama i društvu - rekao je Gaši.

Podsetio je da su među žrtvama bili umetnici, fudbalske zvezde i mnogi profesionalci iz raznih oblasti.

- Te noći su pevali životu, nadi, ljubavi i sutrašnjici. Pesma grupe DNK "Ako sutra me nema", koja je do te noći bila samo refren, danas ima drugačije značenje za svakoga ko je čuje, jer za neke od onih koji su je pevali, sutra nikada nije došlo, dok je za druge sutra došlo, ali bez onih koji su je pevali - rekao je Gaši.

U požaru u diskoteci "Puls" u Kočanima, 100 kilometara istočno od Skoplja, život su izgubile 63 osobe, a povređeno više od 200, uglavnom mladih ljudi.

Požar se desio nedelju 16. marta u 2.30, zbog upotrebe pirotehike na koncertu grupe DNK. Po istrazi, diskoteka "Puls" je radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde bezbednosti.