Premijer Severne Makedonije i lider VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski izjavio je da su u skandal sa marihuanom umešani bivši predsednici odbora opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije (SDSM) i njihovi bliski rođaci.

Mickoski je, kako je prenela pres služba njegove vlade, rekao da o slučaju zaplenjene marihuane u interesu istrage ne može da govori o detaljima, ali da će doći vreme da se izađe u javnost i da će se sanznati o kojim imenima se radi kad istraga bude završena.

- Do sada ono što je javnosti poznato je to da su bivši predsednici lokalnih organizacija SDSM-a, njihovi bliski rođaci, na neki način umešani u ceo ovaj skandal - rekoao je Mickoski u jednoj televizijskoj emisiji.

Podsetio je da taj skandal nije od sada, već da je policijska akcija još dok su SDSM i DUI bili na vlasti, na relaciji Strumica-Prilep.

- Sećate se da je akcija sprovedena u saradnji sa američkom DEA, pominjana su imena koja su bila povezana sa porodicom Zaev (bivšeg premijera i lidera SDSM Zorana Zaeva). Sve je ovo veoma simptomatično, indikativno i u ovim okolnostima, dok je istraga u toku, oslanjao bih se samo na ona zvanična saopštenja koja dolaze iz Ministarstva unutrašnjih poslova - naglasio je Mickoski.

Veliku akciju borbe protiv droge vlada Hristijana Mickoskog je pokrenula nekoliko dana nakon što je u Srbiji, krajem januara, zaplenjeno pet tona marihuane poreklom iz Severne Makedonije.

Vlada Severne Makedonije je u utorak, 10. februara, odlučila da se sprovedu vanredne kontrole u svim kompanijama za proizvodnju medicinskog kanabisa, koja je počela 12. februara.

Tužilaštvo za organizovani kriminal Severne Makedonije pokrenulo je 20. februara istragu protiv šest osoba osumnjičenih da su nabavljali opojnu drogu marihuanu i više puta je prevozili u Srbiju radi prodaje.

Do sada je, prema Ministarstvu unutrašnjih poslova Severne Makedonije, zaplenjeno više od 40 tona maruhuane iz više firmi za proizvodnju kanabisa, jer je utvrđeno da je "proizvedena i skladištena van utvrđenih protokola za medicinsku upotrebu".