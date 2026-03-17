Viktorija Z. iz Severne Makedonije, koja je 2025. godine izazvala tešku saobraćajnu nesreću na putu Kavadarci-Negotino, u kojoj je poginuo Marjan Petrovski iz Velesa, osuđena je na pet godina zatvora.

Ona je prošlog novembra pobegla u Nemačku, gde je uhapšena i biće izručena Severnoj Makedoniji.

Ona je izazvala saobraćajnu nesreću sa 18 godina, a presuda je pravosnažna jer njen advokat po službenoj dužnosti nije podneo žalbu Apelacionom sudu. Prema navodima suda, ona nije vozila pažljivo i vozila je u suprotnom smeru. Testovi nisu pokazali da je bila pijana ili pod uticajem opijata.

U nesreći je život izgubio 40-godišnji Marjan, koji je bio u automobilu sa još dve osobe.