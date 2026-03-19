Slušaj vest

Vrhovni sud Severne Makedonije odbacio je kao neosnovanu inicijativu za vanredno preispitivanje pravosnažne presude za Vasila Jovanova, čime kazna od 13 godina zatvora ostaje pravosnažna i bez mogućnosti daljeg ublažavanja.

Sud obaveštava da je odluka doneta na sednici veća održanoj 11. marta ove godine, nakon razmatranja predmeta po zahtevu koji je osuđeni podneo preko svog branioca.

Ovom odlukom potvrđuju se presude Osnovnog krivičnog suda Skoplje iz maja 2025. godine i Apelacionog suda Skoplje iz oktobra iste godine, kojima je Jovanov proglašen krivim za krivično delo „Teška krivična dela protiv bezbednosti ljudi i imovine u saobraćaju“ i osuđen na 13 godina zatvora.

Prvobitna kazna koju je izrekao Krivični sud bila je 12 godina, ali ju je Apelacioni sud povećao na 13 godina.

Slučaj se tiče saobraćajne nesreće koja se dogodila prošle godine u Skoplju, kada je Jovanov, vozeći vozilo bez vozačke dozvole, pod dejstvom alkohola i prolazeći kroz crveno svetlo, udario Frosinu Kulakovu na pešačkom prelazu. Ona je prelazila na zeleno svetlo i preminula je na licu mesta.

Za krivično delo za koje je osuđen, Krivični zakonik predviđa kaznu zatvora od četiri do 20 godina.

Odbacivanjem vanredne revizije, presuda postaje pravosnažna.