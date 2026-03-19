Hrvatski premijer Andrej Plenković izrazio je danas uverenje da Severna Makedonija zaslužuje jasnu evropsku perspektivu i istakao da će Hrvatska nastaviti da je podržava na putu ka članstvu u Evropskoj uniji (EU).

Plenković je to napisao na drušvenoj mreži X nakon sastanka sa premijerom Severne Makedonije Hristijanom Mickoskim u Briselu, na marginama Kongresa Evropske narodne partije (ENP), čije su članice i njihove partije - Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) i VMRO DPMNE.

"Razmenili smo mišljenja o geopolitičkim izazovima, bezbednosti snabdevanja energijom na jugoistoku Evrope, kao i o merama koje dve vlade preduzimaju u borbi protiv rasta cena energije. Verujemo da Severna Makedonija zaslužuje jasnu EU perspektivu - naveo je premijer Hrvatske.