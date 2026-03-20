Predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska Davkova čestitala je danas vernicima islamske veroispovesti u njenoj zemlji Ramazanski bajram.

- Veliki praznik je više od tradicionalnog slavlja i pridržavanja normi i pravila. Ramazanski bajram je izraz duboke vere, duhovnosti, milosrđa, harmonije i ljubavi. Energija i toplina svetog meseca nisu prisutne samo u islamskim verskim objektima i u domovima naših sugrađana islamske veroispovesti, već se osećaju u celoj zajednici - navela je Siljanovska Davkova u čestitki.

Gordana Siljanovska Davkova, predsednica Severne Makedonije

Prema njenim rečima, u vreme kada se čovečanstvo suočava sa ozbiljnim sukobima, ratovima, krizama, klimatskim promenama i kada nam je očajnički potreban mir i stabilnost, samo uz jedinstvo, poštovanje i međusobno uvažavanje može se izgraditi zdravo društvo i prosperitetna otadžbina..

- Nastavimo da negujemo prijatnu atmosferu tokom cele godine i budemo ispunjeni ljubaznošću, solidarnošću i empatijom. Sa jakom voljom, jakom verom i zajedništvom, prevazići ćemo sve izazove i teškoće. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Neka je blagosloven i srećan praznik Ramazanski bajram! - istakla je Siljanovska Davkova.