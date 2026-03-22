Policajci i vatrogasci pretraživali su u subotu popodne teren oko Zrnovske reke, gde je u kočanskom selu Zrnovci pronađeno telo žene u raspadanju.

Žena nije identifikovana, uzrok smrti još nije utvrđen, a telo će biti poslato na obdukciju, saopštili su ranije Ministarstvo unutrašnjih poslova i Državno tužilaštvo Severne Makedonije.

Policijskoj upravi u Štipu oko 10.40 časova prijavljeno je da je u selu Zrnovci, na mestu zvanom Đoševski orah u blizu Zrnovske reke, pronađeno ljudsko telo u fazi raspadanja.

Tužilaštvo Severne Makedonije je saopštilo da tužilac iz Osnovnog javnog tužilaštva u Kočanima vrši uviđaj na mestu gde je pronađeno telo preminule žene.