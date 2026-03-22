HOROR KOD KOČANA: Pronađeno telo žene u raspadanju
Policajci i vatrogasci pretraživali su u subotu popodne teren oko Zrnovske reke, gde je u kočanskom selu Zrnovci pronađeno telo žene u raspadanju.
Žena nije identifikovana, uzrok smrti još nije utvrđen, a telo će biti poslato na obdukciju, saopštili su ranije Ministarstvo unutrašnjih poslova i Državno tužilaštvo Severne Makedonije.
Policijskoj upravi u Štipu oko 10.40 časova prijavljeno je da je u selu Zrnovci, na mestu zvanom Đoševski orah u blizu Zrnovske reke, pronađeno ljudsko telo u fazi raspadanja.
Tužilaštvo Severne Makedonije je saopštilo da tužilac iz Osnovnog javnog tužilaštva u Kočanima vrši uviđaj na mestu gde je pronađeno telo preminule žene.
Kako su preneli lokalni mediji, meštani Zrnovca su potreseni, ali kažu da niko iz njihovog sela nije prijavljen kao nestao, niti se za nekim traga.