sastaje se sa milanovićem i plenkovićem

Predsednica Severne Makedonije, Gordana Siljanovska Davkova od danas će biti u zvaničnoj poseti Hrvatskoj, gde će sutra razgovarati s predsednikom Zoranom Milanovićem i premijerom Andrejom Plenkovićem.

Njen kabinet je najavio da će ona pored toga položiti venac na Spomenik domovini - glavni hrvatski spomenik žrtvama i pobedi u Domovinskom ratu 1991-95.

Gordana Siljanovska Davkova, predsednica Severne Makedonije

Položiće venac i pred bistu književnika Blažeta Koneskog (1921-1993), utemeljivača i jednog od kodifikatora makedonskog književnog jezika, profesora Filozofskog fakultetu u Skoplju.

Bista je postavljena oktobra prošle godine u Aleji književnika u zagrebačkom parku Bundek povodom Dana Veća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba.

Zoran Milanović

Siljanovska Davkova posetiće suta i Makedonsku pravoslavnu crkvu "Sveta Zlata Meglenska" i sastati se sa predstavnicima makedonske zajednice u Hrvatskoj.

U Makedonskom kulturno-informativnom centru u Zagrebu biće na otvaranju izložbe makedonske umetnice Žanete Vangeli "Arhivski dokumenti" .

Andrej Plenković, premijer Hrvatske

U sredu, 25. marta, predsednica Severne Makedonije održaće predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zagrebu "O paradoksima makedonske evropske integracije".