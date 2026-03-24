Slušaj vest

- U principu imamo dogovor o tome kao koalicioni partneri u Vladi, sve tri političke strukture - koalicija koju predvodi VMRO-DPMNE, koalicija Vredi (Vlen) i politička partija Znam da ćemo negde u maju ili junu imati rekonstrukciju Vlade i naravno da će mnoga pitanja tokom i pre te rekonstrukcije biti stavljena na sto i razgovaraćemo - rekao je Hristijan Mickoski, premijer Severne Makedonije novinarima u Tetovu.

Hristijan Mickoski iznenađen situacijom u Makedoniji

Premijer SM i lider VMRO-DPMNE je rekao da partneri u koaliciji veoma dobro sarađuju i da ne vidi razlog za promenu koalicije s nekim drugim političkim subjektima.

Koaliciona Vlada je izabrana 23. juna 2024. godine. Ima 20 ministarstava i tri ministra bez resora, a premijer pet zamenika.

(Kurir.rs/Beta)

