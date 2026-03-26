Osnovno javno tužilaštvo u Kumanovu pokrenulo je postupak protiv 59-godišnjeg muškarca iz tog grada, osumnjičenog da je teško povredio svoju suprugu tokom porodičnog nasilja.

"Dana 20. marta, par se verbalno posvađao u porodičnoj kući, a osumnjičeni je fizički napao ženu, udarajući je pesnicama i nogama po celom telu, uzrokujući joj serijske prelome tri rebra.

Osumnjičen je za krivično delo - teška telesna povreda, a javni tužilac je podneo predlog sudiji prethodnog postupka Osnovnog suda u Kumanovu za određivanje mere pritvora radi obezbeđenja osumnjičenog tokom postupka", saopštilo je Javno tužilaštvo. 

Kurir.rs/Skopje1.mk

