Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je da se trudi da nauči albanski jezik, ali je naglasio da je makedonski zvanični jezik u celoj državi.

Mickoski je ovo rekao u Sobranju odgovarajući na poslaničko pitanje Skendera Redžepija iz opozicionog Demokratskog fronta o upotrebi albanskog jezika.

"Nijedan jezik na svetu mi ne smeta, ali je prema Ustavu službeni jezik na celoj teritoriji makedonski i njegovo ćirilično pismo", istakao je premijer.

On je podsetio da Zakon o upotrebi jezika predviđa dopune za zajednice koje čine više od 20 odsto stanovništva. Lider VMRO-DPMNE je naveo da te zajednice, uključujući albansku, tursku, srpsku i bošnjačku, koriste svoj jezik u institucijama i lokalnim samoupravama.

"Slobodno koristite albanski jezik, ja se čak trudim da ga naučim jer sam bogatiji što više jezika znam", poručio je Mickoski.

(Kurir.rs/Beta)

