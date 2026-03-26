"TRUDIM SE DA NAUČIM ALBANSKI, ALI SU MAKEDONSKI I ĆIRILIČNO PISMO ZVANIČNI U CELOJ DRŽAVI": Mickoski podsetio na prioritete
Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je da se trudi da nauči albanski jezik, ali je naglasio da je makedonski zvanični jezik u celoj državi.
Mickoski je ovo rekao u Sobranju odgovarajući na poslaničko pitanje Skendera Redžepija iz opozicionog Demokratskog fronta o upotrebi albanskog jezika.
"Nijedan jezik na svetu mi ne smeta, ali je prema Ustavu službeni jezik na celoj teritoriji makedonski i njegovo ćirilično pismo", istakao je premijer.
On je podsetio da Zakon o upotrebi jezika predviđa dopune za zajednice koje čine više od 20 odsto stanovništva. Lider VMRO-DPMNE je naveo da te zajednice, uključujući albansku, tursku, srpsku i bošnjačku, koriste svoj jezik u institucijama i lokalnim samoupravama.
"Slobodno koristite albanski jezik, ja se čak trudim da ga naučim jer sam bogatiji što više jezika znam", poručio je Mickoski.
(Kurir.rs/Beta)