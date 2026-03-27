Slušaj vest

Policija je u Skoplju uhapsila muškarca koji je vozio automobil sa 4,01 promila alkohola u krvi, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Kako se navodi, policajci su B.L. (46) iz Skoplja uhapsili juče u 18.40, nakon što je oko 15.35 automobilom "ševrolet aveo" udario u dva parkirana vozila - "hondu" i "opel astru" u ulici "Branislava Nušića", u širem centru glavog grada Severne Makedonije.

"Tokom preduzetih mera, izvršen je alkotest i utvrđeno je da je B.L. upravljao vozilom pod dejstvom alkohola, odnosno da je imao 4,01 promila alkohola u krvi. Po uputstvu javnog tužioca, zadržan je u policijskoj stanici, a vozilo mu je oduzeto", piše u policijskom saopštenju.

Dodaje se da će, nakon potpunog dokumentovanja slučaja, protiv njega biti podneta prijava po članu 297-a Krivičnog zakonika - "bezobzirno upravljanje motornim vozilom".

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustiteCrna GoraNASRNUO NA POLICAJCE: Muškarac (47) uhapšen na Cetinju zbog vožnje pod dejstvom alkohola i napada na službena lica
1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg
Crna GoraMUŠKARAC PAO SA 140 LITARA ŠVERCOVANOG ALKOHOLA: Šok u Bijelom Polju, policija odmah reagovala i podnela krivičnu prijavu
Policija Crna Gora
Planeta"SITUACIJA U SVETU JE TAKVA DA JE PRAVO VREME DA POČNEMO DA PIJEMO" Izjava Kaje Kalas odjeknula Evropom
Kaja Kalas Eu Samit (6).jpg
PlanetaU LETONIJI, PORTUGALU I RUMUNIJI PIJU VIŠE OD 11,5 LITARA ČISTOG ALKOHOLA GODIŠNJE Zemlje EU se ne slažu po pitanju koja količina je bezbedna; SZO: Nije nijedna
shutterstock_2479271119.jpg