Slušaj vest

Policija Severne Makedonije privela je osumnjičenog za ubistvo 76-godišnjeg muškarca u Ohridu, nakon što je jutros pronađen mrtav u svom domu.

"Danas (27.03.2026.) u 17:20 časova u tetovskom selu Brvenica, policijski službenici tetovske SVR, po prethodno raspisanoj centralnoj poternici Ohridske SVR, lišili su slobode Z.G. (53) iz istog sela, koji je osumnjičen da je počinio krivično delo ubistvo", saopštio je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Prethodno je slučaj prijavljen jutros u Ohridu.

"Naime, danas u 08:24, Državna policija Ohrida primila je prijavu da je K.M. (76) iz Ohrida pronađen bez znakova života u svom domu u ulici 'Nada Fileva' u Ohridu. Na licu mesta je obavljen uviđaj od strane nadležnog javnog tužioca i policijskih ekipa, a lekar Službe hitne medicinske pomoći konstatovao je smrt, nakon čega je, po nalogu javnog tužioca, telo predato na obdukciju“, saopštio je MUP.

Nakon preduzetih mera i izdate poternice, osumnjičeni je lociran i uhapšen u oblasti Tetova.

"Nakon što se slučaj u potpunosti razjasni, protiv Z.G. biće podnete odgovarajuće optužnice", dodala je policija.

Istraga o slučaju je u toku.