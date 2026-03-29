PROSTRELNA RANA
LOVOČUVAR PRONAĐEN MRTAV KOD VINICE! Uhapšena trojica stranaca
Lovočuvar je nađen mrtav s prostrelnom ranom kod gradića Vinice, na istoku Severne Makedonije, saopštilo je danas Državno tužilaštvo.
Makedonska policija je pritvorila tri stranca i jednog makedonskog državljanina, koji su bili s lovočuvarom u grupi za komercijalni lov.
U toku su aktivnosti prikupljanja dokaza, pretresi i forenzičko veštačenje tragova, saopštilo je Tužilaštvo.
(Kurir.rs/Beta)
