Pesma pod nazivom "Trojet šiptare" ("Albanske teritorije/zemlje") emitovana je na drugom kanalu javnog servisa Makedonska radiotelevizija (MRTV) u okviru dečjeg festivala, objavio je portal Skoplje1.

Portal piše da je emitovanje te pesme jer na državnoj televiziji Severne Makedonije izazvalo reakcije javnosti, posebno vizuelni deo s mapom takozvane "Velike Albanije" koja obuhvata delove Severne Makedonije, Srbije, Grčke i Crne Gore.

Pesmu na snimku peva trinaestogodišnja devojčica odevena u majicu s mapom koja se u javnosti povezuje sa konceptom takozvane "Velike Albanije".

"Tekst pesme glasi: 'Leti, leti, Albanijo, leti, naša zastava se vijori iznad zemlje', nakon čega sledi poruka ujedinjenja: 'Doći će dan kada ćemo svi biti zajedno, jer smo jedan narod, jedan san, jedan cilj'. Pesma se završava motivima slobode i opstanka, sa porukom da će narod živeti slobodno", navodi makedonski portal.