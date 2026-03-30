Makedonska policija uhapsila je 27-godišnjaka iz sela Rosoman kod Kavadaraca, koji je oštrim predmetom ubio svoju 54-godišnju majku, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije .

Ministarstvo navodi da su 27-godišnjeg I. R. iz Rosomana uhapsili policajci iz Kavadaraca, nakon što je Policijskoj upravi u Velesu sam prijavio da je jutros oko 7.30 u porodičnoj kući oštrim predmetom naneo ubodne rane 54-godišnjoj majci, koja je preminula od zadobijenih povreda.