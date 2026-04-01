Ukupno pedeset policajaca u Severnoj Makedoniji je pod istragom zbog svojih postupaka u samo dva slučaja - prijave Ivane Stojanoske protiv njenog supruga Stojančeta Jovanovskog i prijave ubijene Rosice Kočeve protiv njenog bivšeg partnera Ilije Stefanovskog.

Ovo dolazi nakon što je u utorak Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije utvrdilo nedostatke kod 39 policajaca koji su postupali po Ivaninim prijavama, kada je tražila zaštitu od porodičnog nasilja, koje je, prema podacima Tužilaštva, trajalo sedam godina.

„Odeljenje za unutrašnju kontrolu, krivične istrage i profesionalne standarde pri Ministarstvu unutrašnjih poslova utvrdilo je nedostatke u postupanju 39 policijskih službenika koji su postupali po prijavama o nasilju u porodici. Odeljenje za unutrašnju kontrolu, krivične istrage i profesionalne standarde podnelo je obaveštenje Osnovnom javnom tužilaštvu za gonjenje organizovanog kriminala i korupcije. Za sve dodatne informacije obratite se nadležnom tužilaštvu“, saopštio je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Istovremeno, preliminarna istraga protiv 11 prijavljenih policajaca iz Veleške SVR traje skoro šest meseci, a istražuje se da li su ostavili ubijenu Rosicu, koja je prijavila nasilje od Stefanovskog, nezaštićenu. On ju je ubio u njenoj kući 15. septembra 2025. godine, nakon što je ubio i njenog oca Kira, a zatim izvršio samoubistvo.

„Slučaj je u fazi predistrage, tokom koje su svi policajci i druga lica ispitani kao svedoci, a preduzimaju se i druge radnje radi prikupljanja dokaza relevantnih za slučaj“, saopštilo je Tužilaštvo.

Istražuju se i postupci policajaca koji su delovali u Nagoričanu, gde je 25-godišnji Trajko Bojkovski ubio dve žene, dok se utvrđuje da li postoji još jedna žrtva. Naređene su dve ekshumacije tela, jer su prethodno žrtve registrovane kao smrti prirodnom smrću.