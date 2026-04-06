SVE ĆE BITI EVIDENTIRANO ELEKTRONSKI

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Severne Makedonije saopštilo je danas od 10. aprila počinje puna primena Sistema za ulazak u Evropsku uniju (EES – Entry/Exit System), kojim se na spoljnim grancama uvodi digitalizovani način evidentiranja i kontrole građana koji nisu iz zemalja EU.

Kako se u saopštenju navodi, uvođenjem EES-a, ulasci i izlasci će se evidentirati elektronski.

Sistem će omogućiti obradu osnovnih biometrijskih podataka (otisaka prstiju i fotografije) radi brže identifikacije i efikasnijeg praćenja dozvoljenog boravka u skladu sa pravilom "90 dana u periodu od 180 dana", što bi povećalo vreme provedeno na graničnim prelazima za ulazak u EU.

Ističe se da je Granična policija Severne Makedonije preduzela sve neophodne mere i aktivnosti, odnosno stavila je u rad sve raspoložive materijalne, tehničke i ljudske resurse, kako bi se obezbedio brz i nesmetan protok putnika na makedonskim graničnim prelazima.

"Granična policija će delovati sa pojačanim angažovanjem na terenu, kontinuirano će pratiti situaciju, preduzimaće odgovarajuće mere za održavanje protoka saobraćaja i obaveštavaće građane o svim važnim informacijama vezanim za implementaciju sistema", navodi se u saopštenju MUP Severne Makedonije.