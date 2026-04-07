Druga sesija strateškog dijaloga Severne Makedonije i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) održaće se danas u Vašingtonu, najavilo je Ministarstvo spoljnih poslova i spoljne trgovine Severne Makedonije.

Kako se navodi u saopštenju tog ministarstva, ministar spoljnih poslova i spoljne trgovine Severne Makedonije Timčo Mucunski boravi u radnoj poseti Vašingtonu gde predvodi visoku vladinu delegaciju na drugoj sesiji strateškog dijaloga sa SAD, koja će se održati u utorak. 

Ističe se da strateški dijalog predstavlja značajnu platformu za produbljivanje bilateralne saradnje i unapređenje partnerstva sa SAD sa fokusom na ključne oblasti od obostranog interesa, uključujući odbranu i bezbednost, sajber bezbednost i tehnološku saradnju, ekonomiju, trgovinu i energetiku, kao i zajedničku borbu protiv transnacionalnih pretnji i jačanje granične bezbednosti.

"Održavanjem druge sesije Strateškog dijaloga potvrđuje se kontinuitet savezništva dve zemlje i zajednička posvećenost unapređenju stabilnosti, bezbednosti i prosperiteta u regionu i šire", piše u saopštenju.

Šef diplomatije Severne Makedonije Timčo Mucunski je 28. marta izjavio je da je partnerstvo sa SAD strateško i od ključnog značaja za njegovu zemlju.

"Bićemo prva zemlja u Evropi koja će u okviru ove administracije (predsednika SAD Donalda Trampa) održati strateški dijalog u Vašingtonu", rekao je tada Timčo Mucunski u intervjuu u emisiji "Top tema" na Televiziji Telma.

Severna Makedonija je 2. juna 2022. godine, kao prva zemlja Zapadnog Balkana, u Vašingtonu počela strateški dijalog sa SAD.

Kurir.rs/Beta

