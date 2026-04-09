Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je da je na drugoj sesiji strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama dogovorena saradnja u više oblasti kao što su energetika, bezbednost i odbrana.

"Imamo i deo koji se odnosi na bezbednost. Sada postoje stvari koje ne mogu javno da pomenem, ali deo tih stvari je razmena informacija i mislim da će one biti veoma korisne i da će u velikoj meri povećati kvalitet rada ove dve (bezbednosne) institucije", rekao je Mickoski novinarima.

Istakao je da je Severna Makedonija prva zemlja u Evropi koja ima ovakav strateški dijalog sa SAD "na tako strateškom nivou" i da je u "okviru tog partnerstva tretirana kao ravnopravan partner".

"Imamo usaglašenu zajedničku izjavu kada je reč o carinskim tarifama. Ona je potvrđena. Neke druge investicije su potvrđene i uslediće, tako da smo sada korak bliže u našim bilateralnim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama kao njihovim strateškim partnerom u region", rekao je Mickoski.

Ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije Panče Toškovsk, koji je učestovao u drugoj sednci strateškog dijaloga, rekao je ranije da će njegovo ministarstvo dobiti od SAD više od 3,5 miliona dolara podrške za jačanje kapaciteta.

Druga sesija strateškog dijaloga sa SAD održana je 7. aprila u Vašingtonu, a ministar spoljnih poslova i spoljne trgovine Severne Makedonije Timčo Mucunski, koji je predvodio vladinu delegaciju, istakao je da je strateški dijalog sa SAD važna platforma za unapređenje bilateralne saradnje u ključnim oblastima i potvrda dugogodišnjeg savezništva i snažnog strateškog partnerstva dve zemlje.