Na današnjem ročištu protiv Stojančeta Jovanovskog, koji je optužen za podsticanje na samoubistvo supruge Ivane, koja je poginula u padu sa terase zajedno sa njihovom šestogodišnjom ćerkom Katjom, predstavljen je video-zapis iz sistema "Bezbedan grad", koji, prema Tužilaštvu, prikazuje događaj od 2. marta 2026. godine, oko 11 časova, nekoliko sati pre tragedije.

Prema predstavljenom snimku, nakon što je svedok Martin Sazdov otišao u BMV-u nakon susreta sa Ivanom u srednjoj školi Nova, Jovanovski je stigao peške. U 11:07 časova, Ivana je ušla u kadar i dočekala ga na ulazu u školu, nakon čega su se njih dvoje zaustavili na trotoaru.

Na snimku se vidi kako Jovanovski udara Ivanu desnom rukom u lice, nakon čega se ona povukla. Nekoliko minuta kasnije, svađa se nastavila.

U međuvremenu, na lice mesta ponovo je stigao BMV, a Sazdov se uključilo u razgovor. Prema snimku, u 11:12 časova, Jovanovski je ponovo ošamario Ivanu, nakon čega je svedok pokušao da interveniše i stao je između njih, odgurujući okrivljenu i pokušavajući da spreči dalje nasilje.

Uprkos pokušaju smirivanja situacije, iz snimka se vidi da je Jovanovski nastavio svoje uznemireno ponašanje i ponovo fizički napao Ivanu.

Ne propustiteSeverna Makedonija"TATA, UBIĆEŠ MAMU" Komšinica o torturi koju je Ivana trpela pred skok s detetom u smrt : "Mala Katja je vrištala! Nervozni policajac mi je pretio..."
collage.jpg
Severna Makedonija"VIDEO SAM JE KAKO STOJI SA KATJOM NA TERASI... ČUO SAM SAMO GLASAN PRASAK" Svedok o Ivani koja je s ćerkom skočila u smrt: Udarao ju je dok se nije onesvestila
collage.jpg
Severna MakedonijaČAK 50 POLICAJACA POD ISTRAGOM U SEVERNOJ MAKEDONIJI: Terete se za propuste u slučajevima Ivane i Rosice, koje su ubili partneri
policija.jpg
Severna MakedonijaHOROR NA PRUZI, MIGRANTU VOZ PREŠAO PREKO NOGE: Nesreća u Đevđeliji, Alžirac sa stravičnim povredama prebačen u bolnicu
shutterstock-1970308196.jpg