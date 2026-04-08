Na današnjem ročištu protiv Stojančeta Jovanovskog, koji je optužen za podsticanje na samoubistvo supruge Ivane, koja je poginula u padu sa terase zajedno sa njihovom šestogodišnjom ćerkom Katjom, predstavljen je video-zapis iz sistema "Bezbedan grad", koji, prema Tužilaštvu, prikazuje događaj od 2. marta 2026. godine, oko 11 časova, nekoliko sati pre tragedije.

Prema predstavljenom snimku, nakon što je svedok Martin Sazdov otišao u BMV-u nakon susreta sa Ivanom u srednjoj školi Nova, Jovanovski je stigao peške. U 11:07 časova, Ivana je ušla u kadar i dočekala ga na ulazu u školu, nakon čega su se njih dvoje zaustavili na trotoaru.

Na snimku se vidi kako Jovanovski udara Ivanu desnom rukom u lice, nakon čega se ona povukla. Nekoliko minuta kasnije, svađa se nastavila.

U međuvremenu, na lice mesta ponovo je stigao BMV, a Sazdov se uključilo u razgovor. Prema snimku, u 11:12 časova, Jovanovski je ponovo ošamario Ivanu, nakon čega je svedok pokušao da interveniše i stao je između njih, odgurujući okrivljenu i pokušavajući da spreči dalje nasilje.