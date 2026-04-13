Policija je uhapsila muškarca (43) iz Đevđelije koji je izleteo sa puta vozilom u kojem je prevozio šest Egipćana i potom pobegao, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Kako se navodi u saopštenju tog ministarstva, putničko vozilo marke "folksvagen", bugarskih registarskih tablica, kojim je upravljao I. D. (43) sletelo je sa kolovoza sinoć u 21.20 časova sa regionalnog puta Bogdanci-Đevđelija, na mestu zvanom "Šaren most".

"Posle nesreće, vozač je pobegao, ali je nakon preduzetih mera policije pronađen. Na mestu nesreće pronađeno je šest povređenih migranata iz Egipta, od kojih je jedan zadobio teške povrede i prebačen je u Klinički kompleks 'Majka Tereza' u Skoplju, dok su ostalih pet migranata i I. D. zadobili lakše povrede", precizira se.

Dodaje se da je I. D. uhapšen zbog osnova sumnje da je počinio krivično delo "krijumčarenje migranata" i da je o tome obavešten javni tužilac iz Osnovnog javnog tužilaštva Đevđelija.