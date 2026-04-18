NEVIĐENI ULOV: Carinici na aerodromu u Skoplju zaplenli zlatni nakit vredan milion evra!
Direktor Carinske uprave Severne Makedonije Boban Nikolovski izjavio je da su carinici na aerodromu u Skoplju sprečili šverc 1,7 kilograma skupocenog zlatnog nakita.
- Carinici na Međunarodnom aerodromu 'Skoplje' sprečili su krijumčarenje 1,7 kilograma zlatnog nakita, koji je tokom krivičnog postupka sudski veštak procenio na skoro milion evra - rekao je Nikolovski na javnom servisu MTV.
Istakao je da su na graničnom prelazu skopskog aerodroma u protekle dve sedmice otkrivena još tri pokušaja krijumčarenja zlata.
"Pratimo dešavanja i trendove u svetu i postavljamo odgovarajuće profile rizika. U protekle dve nedelje, na graničnom prelazu Međunarodni aerodrom Skoplje otkrivena su tri pokušaja krijumčarenja zlata težine 285 grama i vrednosti 23.000 evra. Zlato je u svim slučajevima zaplenjeno, a protiv osumnjičenih su podnete krivične prijave", rekao je Nikolovski.
