Tužilaštvo za organizovani kriminal Severne Makedonije saopštilo je danas da je privedeno 14 osoba osumnjičenih za nelegalan uvoz, distribuciju i korišćenje falsifikovanih medicinskih lekova i pomagala za estetske intervencije.

"Među privedenima su lekari iz skopske bolnice 8. septembar i Univerzitetske klinike za dermatologiju, kao i vlasnici privatnih dermatoloških ordinacija i pojedinci koji su organizovali transport i distribuciju nelegalno uvezenih lekova i medicinskih sredstava", piše u saopštenju tog tužilaštva.

Ističe se da su u okviru akcije, na osnovu prethodno obezbeđenih sudskih naloga suda, izvršeni pretresi na više lokacija u Skoplju, Strumici i Bitolju.

Tokom pretresa, kako je prethodno saopštila policija, pronađena je i zaplenjena velika količina medicinskih lekova i pomagala (fileri, botoks, hijaluronska kiselina), 39.285 evra, 2.490 švajcarskih franaka i 26.000 denara, putničko vozilo marke "porše", velika količina parfema i deklaracija za njih, mobilni telefoni, biljne supstance.

Istraga je pokrenuta ukupno protiv 19 lica za koje postoji osnovana sumnja da su umešana u izvršenje krivičnih dela "zločinačko udruživanje", "kršenje prava industrijske svojine i neovlašćeno korišćenje tuđeg preduzeća" i "primanje mita", a krivičnom prijavom je obuhvaćeno i šest pravnih lica.

Prema navodima Tužilaštva za organizovani kriminal, ove godine sedam osumnjičenih formiralo je dve kriminalne grupe, kojima su se kasnije pridružili i drugi, pa su koristeći kompanije iz Bitolja i Skoplja kao paravan za nezakonite aktivnosti, organizovali nabavku falsifikovanih medicinskih lekova i medicinskih sredstava.

"Grupe su organizovale nabavku falsifikovanih medicinskih lekova i medicinskih sredstava (uključujući i botoks) iz Srbije, Koreje i Turske, koje su ilegalno uvozile na teritoriju zemlje, radi njihovog skladištenja, distribucije, prodaje i primene trećim licima", piše u saopštenju.

Osumnjičen je i carinik koji je, prema tužilšatvu, dva puta primao mito kako bi omogućio unos ilegalne robe u Severnu Makedoniju bez sprovođenja obavezne carinske kontrole, a nakon toga, roba je skladištena, distribuirana, prodavana i primenjivana na korisnicima.

Neki od osumnjičenih, iako su bili potpuno svesni da imaju posla sa lekovima i medicinskim sredstvima koja nisu uvezena u skladu sa zakonskim propisima i za koja nije postojalo odobrenje, uputstvo ili deklaracija izdata od Agencije za lekove i medicinska sredstva Severne Makedonije (Malmed), ipak su vršili estetske intervencije, čime su direktno ugrozili zdravlje i živote građana i izazvali ozbiljnu opštu opasnost.

Dodaje se da istraga obuhvata i bliske rođake nekih od osumnjičenih, koji su, iako su znali za njihove ilegalne aktivnosti, aktivno učestvovali u nabavljanju, skladištenju i čuvanju ilegalnih supstanci i medicinskih sredstava.