U Skoplju uhapšen muškarac (58), sumnja se da je silovao devojčicu (13)
Severna Makedonija
Slušaj vest
Skopska policija je uhapsila muškarca (58) zbog sumnje da je silovao devojčicu (13), saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.
Policijska uprava "Skoplje" podnela je krivičnu prijavu protiv J.M. (58) iz Skoplja zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo "silovanje deteta mlađeg od 15 godina" koje je pritom i fotografisao.
Tokom hapšenja su mu oduzeti mobilni telefon i automobil "mercedes".
Sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor.
(Kurir.rs/Beta)
Reaguj
Komentariši