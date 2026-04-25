Skopska policija je uhapsila muškarca (58) zbog sumnje da je silovao devojčicu (13), saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Policijska uprava "Skoplje" podnela je krivičnu prijavu protiv J.M. (58) iz Skoplja zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo "silovanje deteta mlađeg od 15 godina" koje je pritom i fotografisao.

Tokom hapšenja su mu oduzeti mobilni telefon i automobil "mercedes".

Sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor.

(Kurir.rs/Beta)

