Ministar zdravlja Severne Makedonije Azir Aliu izjavio je danas da će telemedicina biti jedan od ključnih stubova za unapređenje zdravstvenog sistema i rešavanje problema nedostatka lekara. Prema njegovim rečima, telemedicina će omogućiti brojnim profesionalcima koji su otišli da rade u inostranstvu da direktno ili na daljinu doprinesu zdravstvenom sistemu Severne Makedonije.

"Danas imamo veliki broj lekara u dijaspori koji su veoma dobri specijalisti, rade na visokom nivou i poštovani su u zemljama u kojima rade. Ne želimo da ovaj ljudski kapacitet ostane neiskorišćen", naveo je Aliu u pisanoj izjavi.

Obavestio je da je imao direktnu komunikaciju sa predstavnicima akademskih institucija i da su mnogi od njih izrazili spremnost da doprinesu, čak i bez finansijske nadoknade.

Projekat ušao u početnu fazu implementacije

"Projekat je već ušao u početnu fazu implementacije. Telemedicina je pilotirana u dva grada, Debru i Delčevu, gde se zdravstvene usluge pružaju na daljinu iz glavnog grada, Skoplja", rekao je ministar zdravlja Severne Makedonije.

Prema njegovim rečima, druga faza fokusirati na standardizaciju procedura telemedicine, sa ciljem proširenja sistema kako bi se uključili lekari koji rade van zemlje.

"Treća faza će obuhvatiti razvoj digitalnih sistema za naprednu analizu, posebno u oblasti radiologije. Preko ovih sistema lekari specijalisti iz dijaspore moći će da pruže stručna mišljenja o slučajevima koji se leče u zdravstvenim ustanovama u zemlji", rekao je Aliu.