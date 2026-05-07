Stojanče Jovanovski osuđen je prvostepeno u Osnovnom krivičnom sudu u Skoplju na 12 godina zatvora zbog nasilja u porodici, teških telesnih povreda i podsticanja na samoubistvo.

Podsetimo, veruje se da je dugotrajno nasilje Stojančeta Jovanovskog nad suprugom Ivanom Stojanoskom, dovelo do tragedije u Karpošu. Ivana je sa njihovom šestogodišnjom ćerkom skočila sa balkona i obe su poginule.

Tužiteljka Adela Bojčević je, nakon izricanja presude, ukazala da iako je sud izrekao maksimalne kazne za sva tri krivična dela, smatra da trenutna politika izricanja kazni ne odgovara težini posledica u ovom slučaju.

"U ovoj fazi postupka, uzimajući u obzir činjenicu da se radi o prvostepenoj presudi koja nije pravnosnažna i na koju verujem da će se odbrana žaliti, sud je izrekao maksimalnu kaznu zatvora za sva tri krivična dela", rekla tužilac Bojčević.

Međutim, naglasila je da po njenom mišljenju, zakonski okvir ne prati težinu slučajeva u kojima dolazi do gubitka ljudskog života.

"U vezi sa krivičnim delom izazivanja samoubistva, gde imamo najtežu posledicu - gubitak ljudskog života, želela bih da prokomentarišem da kaznena politika možda nije korelirana i ne odgovara tako teškoj posledici koju imamo u takvim slučajevima", rekla je Bojčević.

Dodala je da konkretan slučaj pokreće potrebu za širom pravnom analizom i mogućim zakonodavnim promenama.

"Pogotovo što je ovo prvi put da imamo slučaj produženog samoubistva, ne samo samoubistva, i smatram da bi ovo trebalo da bude predmet šire analize pravnih stručnjaka i zakonodavaca u pravcu strože politike izricanja kazni i unapređenja politike izricanja kazni“, rekao je tužilac.

Stojanče Jovanovski je osuđen na 12 godina zatvora zbog slučaja vezanog za smrt njegove supruge Ivane Jovanovske i šestogodišnje ćerke. Sud mu je izrekao maksimalne pojedinačne kazne za tri krivična dela – telesne povrede u porodičnom nasilju, ugrožavanje bezbednosti i navođenje i pomaganje u samoubistvu, koje su potom spojene u jedinstvenu kaznu od 12 godina zatvora.