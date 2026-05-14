Osumnjičeni nije živeo zajedno sa njom, a nesrećna žena je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta.
TEŽAK ZLOČIN
OSUMNJIČEN DA JE NOŽEM UBIO SUPRUGU: Uhapšen muškarac u Bitolju
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Policija u Bitolju uhapsila je danas 33-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je nožem ubio dve godine mlađu suprugu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.
Kako se navodi u saopštenju, A. R. (33) iz Bitolja je "osumnjičen je da je jutros oko 6.40 nožem napao svoju suprugu A. V. (31) iz Bitolja, sa kojom nije živeo zajedno, a koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta".
Lekar Hitne medicinske pomoći je konstatovao njenu smrt, a suprug je zadržan u policijskoj stanici i nakon potpunog dokumentovanja slučaja, u koordinaciji sa javnim tužiocem, protiv njega će biti podignuta odgovarajuća prijava.
(Kurir.rs/Beta)
Reaguj
Komentariši