Na masovnom protestu Albanaca u Skoplju, na kojem se tražilo da pravosudni ispit može da se polaže i na albanskom jeziku, bilo je istaknuto više transparenata sa političkim i nacionalističkim porukama.

Iako su zahtevi upućeni makedonskoj vladi, nošene su samo albanske zastave, kao i zastave EU i SAD. Na protestu nije bilo nijednog makedonskog simbola. Deo demonstranata je došao iz Prištine, a tokom protesta su uzvikivali i "UČK".

Među porukama na transparentima bile su: "Studenti se ne predaju", "Ovaj jezik ima mučenike iza sebe", "Ne dirajte mi budućnost", "Struga govori albanski", "Znanje nema zabranjen jezik", "Politika je zarobila Ustavni sud"...

Protest je održan u centru Skoplja, a među demonstrantima su bili i veoma mladi ljudi i deca. Poruke su bile usmerene ka institucijama i odlukama koje se odnose na upotrebu albanskog jezika.

Skup je bio kod Kamennog mosta, a učesnici su nosili albanske zastave i transparente sa porukama "Prishtina nuk hesht" ("Priština ne ćuti"), "Shqipja nuk hesht" ("Albanci ne ćute") i "Kosova është me ju" ("Kosovo je uz vas").

Sa snimaka se vidi da ni na ovom protestu nema makedonskih simbola, iako se prava traže u Makedoniji. Na delu transparenata nalaze se i poruke vezane za albanski jezik i prava, među kojima su "Član 7", "Jednakost" i "Prava".

U objavama vezanim za protest navodi se i da je policija zaustavila pet autobusa sa studentima i građanima koji su krenuli iz Kumanovaka Skoplju.

- Policija je zaustavila pet autobusa sa studentima i građanima koji su krenuli iz Kumanova na protest u Skoplje. Obrazloženje je banalno - objavili su organizatori i studenti na društvenim mrežama, prenosi "Portalb".

Za sada nema zvaničnog saopštenja MUP-a u vezi sa tvrdnjama da su autobusi zaustavljeni.

Mickoski razgovarao s albanskim liderima

Premijer Severne Makedonije, Hristijan Mickoski, danas je održao radni sastanak sa kopredsednicima koalicije VLEN, Bilalom Kasamijem i Izetom Medžitijem, na kojem se razgovaralo o upotrebi albanskog jezika pri polaganju pravosudnog ispita.

Iz Vlade su saopštili da je na sastanku naglašen zajednički pristup pronalaženju rešenja.

- Naglašeno je da se samo kroz zajednički, mudar i dostojanstven pristup može doći do rešenja koja će značiti napredak, međusobno poverenje i zajedničko koračanje ka budućnosti - navodi se u saopštenju Vlade.

Prema saopštenju, sagovornici su se saglasili da su obrazovanje i znanje osnova za razvoj države.

- Sagovornici su se saglasili da obrazovanje i znanje predstavljaju temelj svake savremene i uspešne države - navodi se dalje.

Iz Vlade dodaju da institucije rade na rešenju koje će biti u skladu sa Ustavom i zakonima.

- Institucije aktivno rade na pronalaženju rešenja koja će biti u potpunosti usklađena sa Ustavom i Zakonom o upotrebi jezika, sa ciljem obezbeđivanja pravne sigurnosti i funkcionalnosti - saopštili su iz Vlade.

Bilal Kasami najavio pravosudni ispit i na albanskom jeziku

Gradonačelnik Tetova i lider BESA-e, Bilal Kasami, najavio je da će pravosudni ispit uskoro moći da se polaže i na albanskom jeziku. U kratkoj objavi na društvenim mrežama, Kasami je napisao:

- Pravosudni ispit i na albanskom jeziku! Uskoro sa dobrim vestima...

Za sada nema dodatnih detalja o tome da li se radi o zakonskim izmenama, vladinoj inicijativi ili konkretnom predlogu koji će biti dostavljen institucijama.