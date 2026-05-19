Zlatna poluga vredna oko 73.000 evra pronađena je u cipeli putnika na graničnom prelazu Bogorodica, saopštila je danas Carina Severne Makedonije.

Kako se navodi, zlatna poluga teška 848 grama i procenjena na 4,5 miliona denara (72.933 evra) zaplenjena je u akciji carinika na izlazu iz Severne Makedonije u Grčku, na graničnom prelazu Bogorodica.

Precizira se da je taj slučaj otkriven kada je autobus na relaciji Gostivar-Istanbul izdvojen za pregled, nakon čega je, zbog osnovanih sumnji, izvršen detaljan pregled putnika, makedonskog državljanina.

"Prilikom pretresa, u jednoj njegovoj cipeli pronađena je zlatna poluga težine 848 grama, umotana u beli papir. Sa namerom da je prokrijumčari, počinilac, koji je držao ploču u jakni, sakrio ju je u cipelu neposredno pre kontrole", piše u saopštenju Carinske uprave Severne Makedonije.

Dodaje se da je odeljenje za istrage Sektora za kontrolu i istrage podnelo krivičnu prijavu protiv počinioca Osnovnom javnom tužilaštvu u Đevđeliji zbog krivičnog dela krijumčarenje.