PAPARACO! ĐIĐI DATOME JE MALO NERVOZAN! Srbi, ne snimajte me!

Jedan od najboljih igrača Italije Điđi Datome očigledno je mnogo nervozan pred današnji meč sa Srbijom.

foto: Dado Đilas

Košarkaša Fenerbahčea uhvatili smo u obližnjem tržnom centru u Fošanu. Nakon što su ga foto-reporter Kurira i njegov kolega fotografisali, Datome je reagovao prilično neprijatno. Ljutito je krenuo prema reporterima koji su bili udaljeni desetak metara:

- Odakle ste?

- Iz Srbije.

- Šta me slikate, koja vam je to fora? Nemojte da me slikate!



Italijan nije poznat kao konfliktna ličnost. Da li je u pitanju činjenica da smo ga uhvatili u pogrešno vreme na pogrešnom mestu, ili je nervozan zbog večerašnjeg duela sa Srbijom, čije su Italijani redovne mušterije, nije poznato.

foto: Dado Đilas

Kurir / E.K.

Foto: Dado Đilas

Kurir