SELEKTOR ĐORĐEVIĆ POSLE POBEDE NAD ITALIJANIMA: Nisam srećan zbog izgubljenih lopti i reakcija pojedinih igrača!

"Ovo je treći dan da igramo protiv Italije u poslednjih 15-20 dana. Rekao sam i pre utakmice da nije lako pobediti tri puta uzastopno čak i ako ste mnogo bolji, a mi nismo mnogo bolji od Italije", rekao je Djordjević na konferenciji za novinare posle meča.

U poslednjoj utakmici prve faze Svetskog prvenstva u Kini, reprezentacija Srbije je zabeležila i treću pobedu u Grupi D pošto je bila bolja od Italije sa 92:77.

"Mi smo se u prvom poluvremenu malo mučili da udjemo u naš ritam, ali nismo prestali da se branimo. Nekoliko igrača nam je dalo energiju na toj strani, kao Lučić, koji se vratio... Raduljica je u trećoj četvrtini doneo mirnoću, ali to je normalno. On je dugo sa nama, poznaje sistem, zna šta tražimo i preuzeo je odgovornost", rekao je Djordjević.

U finišu meča Nikola Jokić "pokačio" sa Danijelom Haketom, a Djordjević nije bio srećan zbog toga.

"Nisam srećam zbog izgubljenih lopti, ali i zbog reakcija pojedinih igrača na jake fizičke kontakte. To nije onako kako mi želimo da reagujemo, već želimo da reagujemo u košarkaškom smislu, fizički, ali na košarkaški način i veoma je važno da to mladi igrači shvate", rekao je on.

Bogdan Bogdanović je pružio sjajnu partiju, bio je najefikasniji sa 31 poenom.

"Bio je sjajan, bio je i defanzivno vrlo dobar. Italijani su ga posebno čuvali, ali nisam srećan minutima koje je odigrao. Igrao je više nego što je trebalo, ali on je jak momak, jedan od najjačih i biće spreman za narednu rundu", rekao je Djordjević.

"Šutevi su bili dobri, selekcija nekih šuteva nije bila tako dobra, ali ostali su pokazali zašto je njegovo ime Bogdan Bogdanović", zaključio je selektor Srbije.

Srbija se prvoplasirana u grupi sutra seli u Vuhan, gde će zajedno sa Italijom formirati novu Grupu J sa dve prvoplasirane ekipe iz grupe C - Španijom i Portorikom.

Izabranici Aleksandra Djordjevića u petak igraju protiv Portorika.

"Ekipa koja ima takav karakter, izuzetna ekipa koja dolazi iz fantastične zemlje sa tim karakterom 'ubica' velikih ekipa, to se dešavalo u istoriji. Setimo se kada su naše fantastične reprezentacije gubile od Portorika na velikim prvenstvima. Oni su ekipa sa mnogo ponosa i fizičke snage, karakteristična, igraju košarku sa dosta napadačkog talenta, ne znaš kroz čije uši će 'pljusnuti' trojka...", rekao je Djordjević.

Nemanja Bjelica priznao je da je ekipa bila nervozna na početku današnjeg meča.

"Imali smo veoma važnu utakmicu, na početku smo bili malo nervozni, to je normalno, za nas je ovo kao četvrtfinale... Pokazali smo da smo bolji, nismo igrali dobro ali smo kontrolisali igru 40 minuta. Protivnik je bio veoma dobar tim, mnogo je tu igrača sa NBA iskustvom. Lepa pobeda i jedva čekamo sledeću rundu", rekao je Bjelica.

Kurir sport / Beta

Kurir