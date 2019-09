VUJOŠEVIĆ HVALI ORLOVE: I Džordan je imao slabosti, a Srbija ih ima najmanje! Bogdan je čudo, evo i zašto

Za Bogdana Bogdanovića, koji je i protiv Italijana sa 31 poenom bio najefikasniji, ima samo reči hvale. Vujošević je trenirao sadašnjeg asa Sakramenta u Partizana i još tada video o kakvom se potencijalu radi.

"On je igrač koji je rođeni košarkaš. Neobičan igrač sa atipičnom tehnikom šuta – takozvani šut sa impulsom. Izuzetno pametan igrač. Nisam očekivao da će napraviti ovo što jeste u NBA ligi. Svaka mu čast. On je neke košarkaške stvari znao i pre nego što ga je neko tome naučio. Nosio je to u svom DNK", govori Vujošević o bivšem učeniku.

Iskusni stručnjak za Nikolu Jokića kaže da je "gospodski postupio", iako dok je igrao za Megu nije bio zadovoljan tretmanom u reprezentaciji.

Na pitanje da li "orlovi" imaju slabosti, Vujošević je odgovorio:

"I Džordan ih je imao, ali mislim da imamo manje slabosti od ostalih. U košarci se nikad ne zna šta će biti sutra. Međutim, mislim da smo dosadašnjom igrom uz SAD prvi favoriti. Ukoliko i dođe do tog finala, što neće biti ni malo lako. Ne možemo o Amerikancima suditi po utakmici sa Turskom. Veliki broj igrača im je otkazao. Meni je krivo zbog mog prijatelja Grega Popoviča, ali neka i oni malo vide kako je to kada savetuju igrače da ne nastupaju za reprezentaciju".

